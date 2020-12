Federer mag vanaf volgend jaar eigen logo weer gebruiken

Het logo ontstond in de tijd dat Federer kleding droeg van het merk Nike. Toen de twintigvoudig grandslamwinnaar in 2018 een lucratieve deal sloot met Uniqlo, mocht hij het embleem niet meer gebruiken.

Dat mag nu weer wel, en dus loopt Federer vanaf 2021 weer rond met zijn eigen logo. ,,Ik heb spannend nieuws om met jullie te delen”, zegt Federer in de video. ,,De pet is terug. Fans, deze jongens zijn weer beschikbaar”. Naar verluidt krijgt Federer 300 miljoen euro van Uniqlo in tien jaar tijd.