Federer met moeite langs Tsonga

Wiegman: We liggen heel erg onder een vergroot­glas

20:48 Sarina Wiegman was enorm trots op haar Leeuwinnen na de zege op Canada (2-1) en de groepswinst. ,,Dit was weer beter dan de eerste twee duels. We hebben ons opgetrokken aan de nummer 5 van de wereld. En mooi dat Lineth bij het winnende doelpunt het duveltje uit het doosje was.”