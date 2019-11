Federer moet hoofd buigen voor Tsitsipas en loopt finaleplaats mis

Geen zevende titelRoger Federer slaagt er maar niet in om voor de zevende keer de ATP Finals te winnen. De 38-jarige Zwitser was door de uitschakeling van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Daniil Medvedev de grootste kanshebber op de winst van het prestigieuze eindtoernooi, maar Stefanos Tsitsipas riep hem in de halve finales een halt toe. De Griek won in twee sets: 6-3 en 6-4.

Tsitsipas had in de openingsgame ongetwijfeld niet verwacht dat hij niet veel later op een 4-1 voorsprong zou staan. De Griek had het lastig en wist met veel pijn en moeite een breakpoint weg te werken. Een game later deed de talentvolle Tsitsipas iets wat de ervaren Federer niet lukte: een breakpoint verzilveren. Dat bleek achteraf het kantelpunt in de eerste set te zijn, al kreeg Federer bij een 4-2 stand drie breekkansen op rij om iets terug te doen en had Tsitsipas de grootste moeite om bij 5-3 de set uit te serveren. Uiteindelijk was het op zijn zevende setpunt raak.



In de tweede set was het lang stuivertje wisselen. Eerst leverde Federer zijn service in, daarna repareerde hij de schade en vervolgens kwam Tsitsipas weer op voorsprong. Tsitsipas wisselde flamboyante slagen met zijn backhand af met harde winners en mocht bij een 5-4 stand serveren voor de winst. Net als in de eerste set ging het niet vanzelf en moest hij eerst twee breekkansen wegwerken om uiteindelijk met een ace de zege binnen te slepen.

,,Ik ben vandaag zo trots op mezelf”, zei Tsitsipas. ,,Het was een mentaal gevecht, met al die breakpoints voor Roger. Ik ben trots dat ik zoveel geweldige punten kon redden. Dit was een van mijn beste wedstrijden dit seizoen.”

Thiem of Zverev

In de finale wacht voor Tsitsipas zondagmiddag een ontmoeting met Dominic Thiem of Alexander Zverev. Zij komen later vanavond in actie.



Tsitsipas maakte deel uit van een groep met Zverev, Medvedev en Nadal. Zijn eerste twee partijen wist de nummer 6 van de wereld te winnen, maar vrijdag was Nadal een maatje te groot. Veel gevolgen had dat voor Tsitispas niet; hij was al geplaatst voor de halve finales. Wel loopt hij een prestigieuze bonus van een miljoen euro mis dat klaarligt voor de ongeslagen eindwinnaar. Thiem en Zverev maken daar ook geen aanspraak meer op.

Komt er nog een zevende voor Federer?

Federer won het eindtoernooi, ook wel bekend als het ‘officieuze WK’, in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en voor het laatst in 2011. Viermaal was hij verliezend finalist. Of hij volgend jaar nog te bewonderen is in Londen is maar de vraag. De Zwitserse grootheid heeft al aangegeven meer tijd met zijn gezin door te willen brengen.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm Roger Federer. © AFP