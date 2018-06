Federer moet nog warm draaien in Stuttgart

De eerste set ging redelijk gelijk op. De soms wat slordige Federer liet vier breakkansen liggen. Zverev benutte in de achtste game zijn eerste breakpoint en haalde daarna op eigen service de eerste set binnen.



In de tweede set werd het spel van Federer iets constanter. In de zesde game brak hij de service van Zverev, die echter het verloren punt meteen weer terugpakte. In de tiende game sloeg de 36-jarige Zwitser alsnog toe. Federer, die in zes onderlinge duels nog nooit verloor van Zverev, kwam in de derde set nauwelijks meer in de problemen.



Federer sloeg het gravelseizoen vrijwillig over. Indien hij in Stuttgart de finale haalt, lost hij de Spanjaard Rafael Nadal weer af als nummer één van de wereldranglijst.