Federer naar finale na opgave Chung

De ongeplaatste Zuid-Koreaan verbaasde iedereen dit toernooi door onder andere Novak Djokovic uit te schakelen. Blaren zorgden er echter voor dat hij niet opgewassen was tegen Federer.



,,Uiteraard ben ik blij om in de finale te staan", vertelt Federer. ,,Maar op deze manier is het toch jammer. Chung had zo'n geweldig toernooi. Maar het werd mij al snel duidelijk dat hij niet fit was."



Federer, de nummer twee van de wereld, stond dit toernooi nog geen set af. In de finale staat Federer zondag tegenover de als zesde geplaatste Marin Cilic. Het afgelopen jaar won hij Wimbledon door de Kroaat in de finale te verslaan. King Roger (36) gaat op voor zijn twintigste zege in zijn dertigste finale van een grand slam. Op de Australian Open verloor hij nog geen set. ,,Dat is op mijn leeftijd wel zo prettig'', gaf hij te kennen. ,,Vijfsetters worden zo langzamerhand slopend voor mij.''