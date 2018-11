Federer neemt het op voor uitgefloten Zverev: ‘Een moedige zet van hem’

,,Ik twijfel niet aan Sascha's sportiviteit", zei Federer tijdens de persconferentie. ,,Ik denk dat het een moedige zet van Sascha is om de rally te stoppen omdat de scheidsrechter ook had kunnen zeggen: ,,Sorry, vriend, jij zit in de rally.""



De umpire van dienst, Carlos Bernardes, zag het voorval niet en was verbaasd dat Zverev de rally onderbrak. Desalniettemin gaf hij een zogenoemde 'let' (punt wordt ongeldig verklaard en opnieuw gespeeld). Federer daarover: ,,Ik heb altijd gedacht dat het de beslissing van de scheidsrechter was, niet de beslissing van een speler."



Zverev won het duel met 7-5, 7-6 (5) en speelt morgen in de finale tegen Novak Djokovic of Kevin Anderson.