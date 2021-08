Federer niet naar Toronto en Cincinnati

In maart dit jaar maakte Federer zijn rentree op de wedstrijdbaan in Doha en speelde hij tot dusver vijf toernooien, waaronder Roland Garros. Hij gaf in Parijs na drie winstpartijen op. Op Wimbledon haalde hij de kwartfinales. De huidige nummer 9 van de wereld miste de Olympische Spelen door opnieuw fysieke problemen. ,,Tijdens het grasseizoen heb ik helaas te maken gekregen met een terugslag in mijn knie”, zei hij op Twitter over zijn afwezigheid in Tokio.