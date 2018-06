Federer opnieuw nummer één van de wereld door finaleplaats in Stuttgart

Kelderman als derde naar slotdag Démare sprint naar zege in Zwitser­land, Sinkeldam juicht

18:31 Schouderklopjes, omhelzingen en high fives. De ritwinst van Arnaud Démare in de laatste etappe van de Ronde van Zwitserland in Bellinzona zorgde voor een jubelstemming in het Franse FdJ-kamp. Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam, voorlaatste man in de sprinttrein van Démare, was in zijn nopjes. ,,Lekker hè! Dit was mooi. Precies zoals het moest.’’