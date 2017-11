Federer passeert Woods als sporter met meeste prijzengeld

Heerlijke kraker in Keulen

11:33 Wereldkampioen Duitsland heeft ook in de oefeninterland tegen Frankrijk genoegen moeten nemen met een gelijkspel. In Keulen eindigde het duel in 2-2. Daarmee kwam de thuisploeg nog goed weg ook. De Duitse gelijkmaker viel in de derde minuut van de extra tijd en kwam op naam van invaller Lars Stindl.