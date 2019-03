Federer plaatst zich overtuigend voor finale in Dubai

In de finale neemt Federer het morgenmiddag op tegen de twintigjarige Griek Stefanos Tsitsipas, die in januari de grote verrassing was op de Australian Open. In de halve finale had hij echter geen schijn van kans tegen Rafael Nadal. Morgenmiddag mag Tsitsipas het tegen die andere tennisgrootheid van deze eeuw gaan opnemen, maar ook voor Federer staat er genoeg op het spel. De meest succesvolle tennisser aller tijden kan in Dubai namelijk zijn honderdste titel winnen. Hij won het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten al zeven keer eerder.

Federer had gisteren nog twee sets nodig om de Hongaar Márton Fucsovics te verslaan: 7-6 (8), 6-4. Tsitsipas plaatste zich eerder vandaag voor de finale in Dubai door de Fransman Gaël Monfils te verslaan. Dat deed hij in een spectaculaire partij in drie sets: 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4). Ook Monfils was bezig aan een aardige reeks. Voor Dubai won hij het toernooi van Rotterdam.