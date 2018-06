Federer start seizoen weer met Hopman Cup

LIVE: Ramos waarschuwt Spanje, D-day voor Messi

9:39 De groepsfase nadert zijn ontknoping, als die - zoals bij de Engelsen en Belgen - al niet bekend is. Op de dertiende dag van het WK staan de slotduels uit de groepen C en D op het programma. Lees in de liveblog alles over het WK. Voor de losse duels verwijzen we naar de verslagen. • 16.00 uur: Denemarken - Frankrijk, liveblog vanaf 15.00 uur • 16.00 uur: Australië - Peru, liveblog vanaf 15.00 uur • 20.00 uur: Nigeria - Argentinië, liveblog vanaf 19.00 uur • 20.00 uur: IJsland - Kroatië, liveblog vanaf 20.00 uur