Federer tegen Murray op eerste ATP Cup

Roglic nadert Alaphilip­pe op UCI-lijst

13:33 Primoz Roglic is dankzij zijn eindzege in de Ronde van Spanje geklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van wielerbond UCI, achter de Fransman Julian Alaphilippe. De Sloveen van Jumbo-Visma stond zesde. Hij passeerde onder meer de Deen Jakob Fuglsang die nu derde staat. Tourwinnaar Egan Bernal uit Colombia is de nummer 4.