Federer vecht zich voorbij Kohlschreiber naar kwartfinale

De eerste set liep gelijk op en beide spelers hielden hun service redelijk makkelijk. Op een stand van 6-5 kreeg Federer een breakpoint maar wist die niet te verzilveren. Kohlschreiber pakte zijn service en dwong een tiebreak af. Ook daarin ging het gelijk op met kansen over en weer om de set te winnen. Uiteindelijk was het de Zwitser die op zijn vierde setpoint toesloeg.

In de tweede set had Federer bij de stand 1-1 drie kansen om Kohlschreiber te breken maar verzuimde dat te doen. Daarna liep de set gelijk op tot 5-5. Op het tweede breakpoint van Federer sloeg de Duitser een dubbele fout, waarna de Zwitser de wedstrijd kon uitserveren.

Federer had lovende woorden over voor zijn tegenstander. ,,Kohlschreiber heeft vanaf het eerste punt goed gespeeld. Zo werd het een 'struggle' voor mij. Uiteindelijk heeft mijn service de doorslag gegeven.”

Als Federer vrijdag wint van Haase is hij de nieuwe nummer één van de wereld. Die positie wordt nu nog ingenomen door Rafael Nadal, die toevalligerwijs ook in Nederland is zonder dat Federer dat wist. De Spanjaard werd van harte door hem uitgenodigd om samen iets te gaan doen. ,,Hij moet maar langskomen. Ik ben eenzaam hier. Mijn familie is hier niet. Of ik moet naar hem toe. Hij is de nummer één van de wereld. Zo gaat dat'', aldus een goedlachse Federer na afloop van zijn partij.