Federer viert gravelrentree met imponerende zege op Gasquet

Voorafgaand aan zijn terugkeer op gravel had Federer gezegd dat hij bang was dat hij het spelen op de ondergrond verleerd was. De Zwitser bekende dat hij vorig jaar geen enkele keer op het gemalen baksteen had gestaan en arriveerde dus zonder al te hoge verwachtingen in de Spaanse hoofdstad. Federer bewoog echter goed, wisselde veel af en oogde zelfverzekerd.



In mei 2016 speelde Federer voor het laatst op gravel. Op het masterstoernooi van Rome verloor hij in de derde ronde van Dominic Thiem. Aan het masterstoernooi van Madrid deed hij in 2015 voor het laatst mee. Hij verloor toen zijn eerste partij van Nick Kyrgios.