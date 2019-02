Federer voegt Madrid Open toe aan programma

Kritiek op Suárez in Spaanse media wegens uitblijven goals

12:58 Luis Suárez moet het woensdag in Spaanse media aardig ontgelden. Met de Uruguayaan in de basisploeg kwam de Spaanse kampioen gisteren in de achtste finales van de Champions League niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Olympique Lyon.