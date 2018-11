Federer: Williams werd in hoek gedwongen maar ging te ver tegen umpire

LIVE TWITTER LIVE | Tel­star-GA Eagles 0-0

14:57 Go Ahead Eagles aast zondagmiddag in Velsen-Zuid op de terugkeer aan de top van piramide in de eerste divisie. De Deventer ploeg doet dat tegen Telstar met de dit seizoen zo vertrouwde basisformatie. Na 27 minuten is de stand in Noord-Holland, waar Telstar al drie prima kansen kreeg, nog 0-0.