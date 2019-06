Federer zonder problemen naar dertiende finale in Halle

Barty nadert nummer 1-positie wereldrang­lijst

15:57 Ashleigh Barty is nog maar één zege verwijderd van de nummer 1-positie op de wereldranglijst. De 23-jarige Australische bereikte op het grastoernooi in Birmingham de finale door in twee sets af te rekenen met de Tsjechische Barbora Strycova: 6-4 6-4.