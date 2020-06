Feliciano López: 'Tennissers gaan veel minder verdienen in nieuwe normaal’

López, tevens directeur van de Madrid Open, zegt dat eerst het bedrijfsleven moet herstellen. ,,Onze sponsoren krijgen in deze tijd klap op klap te verwerken. Sommige zullen het niet redden. Anderen gaan werknemers ontslaan. De economie moet eerst weer verbeteren, voor we in de sport ook weer grote stappen voorwaarts kunnen maken.” De Spanjaard vraagt de spelers daarom om geduld. ,,Organisaties van wedstrijden hebben voorlopig veel minder geld tot hun beschikking. Ook dat gaat langere tijd duren. Als spelers dat niet begrijpen en dezelfde eisen als voorheen blijven stellen, komt het niet goed. De weg terug zullen we samen moeten bewandelen. We zullen solidariteit moeten tonen."

Mijn inschat­ting is dat de US Open in New York op de één of andere manier wel doorgaat

Wimbledon is inmiddels afgelast, Roland Garros verplaatst naar september en over de US Open tegen het einde van augustus wordt naar verwachting volgende week een beslissing genomen. Lopez: ,,Mijn inschatting is dat de US Open in New York op de één of andere manier wel doorgaat. Ik weet dat veel topspelers uit Europa voorlopig niet van plan zijn naar de Verenigde Staten af te reizen. Maar ik verwacht niet dat het al dan niet laten spelen van het evenement daarvan afhangt."