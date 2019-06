Felle strijd bij Ineos tussen Froome en Thomas in aanloop naar de Tour

Door Pim Bijl



Ook in juni ontlopen ze elkaar. Vakkundig stippelde de leiding bij Ineos (het voormalige Sky) een afzonderlijk programma uit voor hun twee Britse toprenners, vorig jaar naast Tom Dumoulin de nummers één en drie op het podium in Parijs. Pas op 6 juli rijden ze in de Tourrit van en naar Brussel voor het eerst aan elkaars zijde. In de gelederen is dan ook Egan Bernal, het Colombiaanse wonderkind op wielen.