Felle strijd tussen zeven topsprinters voor vijf WK-plekken

Door Pim Bijl



Ze hebben benen zo breed als boomstammen. En een bovenlijf om een blokje voor om te lopen. Ze zijn sprinters, Nederlands explosieve krachtpatsers op de wielerbaan. De helft draagt een oranje tenue, de andere mannen het blauw-zwart. Op het middenterrein van Ahoy loopt deze week tijdens de Zesdaagse van Rotterdam iedereen dwars door elkaar. Maar na de eerste sprint ploft winnaar Harrie Lavreysen niet geheel toevallig op de bank naast de mannen die dezelfde kleur dragen.

,,Ja, het is ook hier een felle concurrentiestrijd", zegt Lavreysen, nog hevig nahijgend. ,,Geef sporters een ander shirtje en we zijn tegenstanders en willen per se van elkaar winnen. Kijk, wij weten ook wel dat we ons plekje voor het WK hier tijdens de Zesdaagse van Rotterdam niet gaan winnen of verliezen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu lief voor elkaar zijn."

Voorbode

Bill Huck, bondscoach van de baansprinters. © Cor Vos Door de komst van de nieuwe commerciële ploeg Beat (Matthijs Büchli, Roy van den Berg, Theo Bos) zien we geregeld een directe strijd met het team van de KNWU (Jeffrey Hoogland, Nils van 't Hoenderdaal, Sam Ligtlee en Harrie Lavreysen). Op de wereldbeker in Manchester stonden zelfs beide teams op het podium van de teamsprint. Uiteindelijk zijn al die duels een voorbode voor een nu al pijnlijke selectie op het onderdeel. Lavreysen, met een lach: ,,Ik ben blij dat ik niet de bondscoach ben.''



Na de wereldbeker in Minsk over twee weken moet Bill Huck een selectie maken waarbij koppen gaan rollen, met ongetwijfeld scheve gezichten tot gevolg. Uiteraard noemt de bondscoach van de baansprinters de zeven uitstekende sprinters in Nederland een ongekende luxe. Tegelijkertijd is Huck niet te benijden. Vijf man mogen mee naar het wereldkampioenschap eind februari in Apeldoorn en per race gaan er vervolgens drie man de baan op om drie ronden volle bak te rijden.



Haast automatisch gaan de gedachten terug naar juli 2016, toen Theo Bos op de baan van Roubaix vaste kracht Hugo Haak uit de Olympische ploeg reed. Om de kwestie nog iets gevoeliger te maken is de inmiddels gestopte Haak nu assistent van Huck. De plaatsjes zijn dit jaar zo mogelijk nog duurder door rap opgekomen toptalent, het slagveld zal onverminderd groot zijn.

Tijdens de Zesdaagse van Rotterdam zitten de sprinters evenzoveel dagen op elkaars lip. Geen probleem, meent Büchli. ,,Natuurlijk is er sprake van rivaliteit. Toen ik twintig jaar was en nog helemaal niet zo hard reed, mocht ik meteen naar wereldbekers om te rijpen. Nu moeten mannen die al veel sterker zijn, eerst lang geduld hebben én rijden we met het nationale team en Beat vaak tegen elkaar. Maar we trainen elke week ook een aantal keer samen in Apeldoorn. En als we straks na Minsk op trainingskamp naar Portugal gaan, zijn we er als één team, met één doel."



Huck zoekt naar het snelste team. ,,Ze hoeven geen vrienden te zijn, maar ik wil wel wederzijds respect zien. Er moet sprake zijn van gezonde concurrentie.'' Büchli zegt dat dankzij René Wolff, de vorige bondscoach, iedereen open naar elkaar is. ,,Niemand is bang om iets te zeggen. De acceptatie is hoog om boosheid of teleurstelling te uiten. En als iemand zich arrogant gedraagt, dan krijgt hij dat te horen."

Groepsgesprek

Als de boel in het verleden escaleerde tussen de mannen, of dreigde dat te doen, dan volgde er een groepsgesprek. En dan bleven ze net zo lang zitten tot de plooien weer waren gladgestreken. Zonder twijfel is dat toch allemaal iets lastiger geworden, nu er simpelweg meer mannen aanspraak maken. Büchli: ,,Dat we nu met meer zijn, heeft gevoelsmatig veel veranderd. Heel de wereld ziet ons, Nederland, als de sterkste ploeg in de breedte. We zijn geen pure vriendenploeg meer, maar ook dit is gaaf."

De 20-jarige Lavreysen, door de speaker omgeroepen als de lichtflits van Luyksgestel, stelt dat de strijd het beste in elkaar naar boven haalt. ,,Vorig jaar moest ik mij echt tussen de jongens wringen. Daar ging ik, maar ook de anderen harder van rijden. Dat moet ook om een mooie medaille te halen.''