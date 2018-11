Femke Beuling uit Emmeloord naar wereldbekers op 500 meter

Beuling finishte twee tienden van een seconde achter winnares Letitia de Jong. Jutta Leerdam werd tweede in 38,51 seconden. Beuling is erg blij met de plaatsing voor de wereldbekers. ,,Dit is heel gaaf. In precies dezelfde tijd als ik vorig jaar reed op het OKT. Dat was toen al een verrassing voor mezelf’’, keek Beuling terug. ,,En nu reed ik geen vlekkeloze rit, maar het ging wel heel goed. Het ging in elk geval hard. Ik had dit seizoen al goed gereden, maar de opening viel steeds wat tegen. Niet snel genoeg. Dat ging in de trainingen de laatste tijd al steeds beter en nu viel het eindelijk een keer op zijn plek.’’

Beuling reed in de laatste rit. ,,Daarom kom ik direct zien dat ik derde was, dus was ik meteen blij. Als laatste starten is wel een eer aan de ene kant, want daar komen toch vaak de snelste rijdsters in actie. Aan de andere kant is het ook wel spannend, want dan heeft iedereen al gereden en daar kijk je toch steeds naar.’’

Genieten