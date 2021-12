Femke Kok verliet ‘hotelbubbel’ om bij haar ouders uit te huilen: ‘Daarna heb ik me snel weer opgeraapt’

Eerste winterse toptrans­fer een feit: noodlij­dend Barça telt miljoenen neer voor geblesseer­de Ferran Torres

De eerste grote transfer van deze winter is een feit. FC Barcelona neemt Ferran Torres (21) voor 55 miljoen euro over van Manchester City. Zijn debuut voor de gevallen grootmacht kan echter nog wel even op zich laten wachten, want opnieuw moet Barça ruimte maken in het salarishuis. In het contract van de aanvaller staat een afkoopclausule van één miljard euro.

