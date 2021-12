Femke Kok wint 500 meter en gaat naar de Spelen, ook Jutta Leerdam pakt olympisch ticket

Kok (21) reed in een rechtstreeks duel met Jutta Leerdam naar 37.30 en bleef haar concurrente zo nipt voor (37.32). De 22-jarige Leerdam plaatste zich eerder al op de 1000 meter voor de Spelen en zal in Peking ook op de 500 meter uitkomen. Michelle de Jong moet met haar derde tijd (37.54) nog even afwachten.

,,Ja opluchting is wel het juiste woord””, aldus een uitgelaten Kok, die op de 1000 meter tot haar grote teleurstelling nog naast een ticket had gegrepen. ,,Daar baalde ik zo van. Ik moest van mezelf hier winnen. Ik was zo gebrand dat ik eigenlijk heel weinig spanning voelde.”

Kok was in beide races over 500 meter de snelste, maar de ritten waren volgens haar nog niet perfect. ,,In de eerste race was de start niet zo goed en in de tweede maakte ik een misslag in de eerste bocht. Daardoor verloor ik veel snelheid. Ik ben blij dat het genoeg was, maar ik denk dat er nog wel meer inzit.”

,,Ik had het gevoel dat mijn voet eerder over de finish was, maar dat was blijkbaar niet zo", zei Leerdam bij de NOS. ,,Als ik mijn snelheid beter had gebruikt, had ik zeker gewonnen. Maar ik ga sowieso al naar de Spelen. Ik ging op de tweede 500 meter echt voor alles of niets. En dan ga ik toch harder, met zo'n beetje extra risico.”

De derde dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf begon met de eerste 500 meter bij de vrouwen, gevolgd door de 10.000 meter bij de mannen.

