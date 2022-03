Femke Kok wint eerste 500 meter op WK sprint, Jutta Leerdam valt tegen

Kok had voor haar doen geen snelle opening met 10,64, maar reed met 27,1 wel het snelste rondje. Leerdam had ongeveer dezelfde opening, maar was langzamer in de ronde. Michelle de Jong kwam in haar rit tegen Herzog tot 38,27. Dat was goed voor de zesde tijd.



Titelverdedigster Miho Takagi ontbreekt op het sprinttoernooi. De Japanse olympisch kampioene op de 1000 meter gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat. Ook de Amerikaanse Erin Jackson, de olympisch kampioene op de 500 meter van de Spelen van Beijing en haar landgenote Brittany Bowe ontbreken. De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de Internationale Schaats Unie (ISU) vanwege de inval in Oekraïne.



Later vandaag vindt de 1000 meter plaats.