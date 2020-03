Femke Kok wordt ploeggenote van Ireen Wüst bij Team Reggeborgh

De 19-jarige Kok wordt dus de ploeggenote van Ireen Wüst. De elfvoudig olympisch medaillewinnares besloot onlangs ook over te stappen naar de ploeg van coach Gerard van Velde. Ze tekende een contract tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.



Of Kok ook collega wordt van Jutta Leerdam is zeer de vraag. De geruchten dat de kersverse wereldkampioene op de 1000 meter met haar partner Koen Verweij Reggeborgh gaat verlaten, worden steeds sterker. Met Leerdam en Letitia de Jong werd Kok in februari in Salt Lake City nog wereldkampioen teamsprint.