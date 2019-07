Fenerbahçe ontkent aanstaande Özil-transfer, PSV rekent op vertrek Pereiro

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Fener heeft geen geld voor Özil

De geruchten over een Fenerbahçe-transfer van Mesut Özil kunnen weer even de ijskast in. Eerder maakte Sky Sports wereldkundig dat de Turkse club van plan was om diep in de buidel te tasten voor de spelmaker van Arsenal. De 30-jarige Özil heeft in Londen nog een contract tot medio 2021, maar is onder trainer Unai Emery lang niet altijd zeker van een basisplaats. Bovendien is hij een van de duurste spelers in de selectie, waardoor Arsenal wel open zou staan voor een vertrek.

Het megasalaris van Özil, die wekelijks zo’n 350 duizend pond opstrijkt, kan nog wel een probleem opleveren voor Fenerbahçe, zo werd gesteld. En dat blijkt nu ook, aangezien de Turkse club een officieel statement naar buiten heeft gebracht. ,,Met de huidige financiële omstandigheden is zo'n stap onmogelijk, voor alle partijen", zo luidt het.

PEC plukt verdediger Kersten weg bij Den Bosch

Volledig scherm Sam Kersten heeft een sterk seizoen achter de rug bij FC Den Bosch. © BSR Agency Sam Kersten maakt alsnog de overstap van FC Den Bosch naar PEC Zwolle. De 21-jarige centrumverdediger wordt op dit moment medisch gekeurd en gaat voor twee jaar tekenen bij de eredivisionist, plus een optie voor een extra seizoen. PEC was zelf al geruime tijd rond met Kersten en dacht ook met eerstedivisionist een akkoord te hebben over de overstap van de verdediger. Daar stak Kakhi Jordania, die al maanden de aandelen van FC Den Bosch in handen probeert te krijgen en sinds vorig seizoen als extern financier fungeert, in eerste instantie een stokje voor. Begin deze week kwamen beide clubs toch nog tot een deal, waardoor Kersten zich spoedig meldt op het trainingskamp in Epe en zich voor twee seizoenen (met optie voor een derde jaar) aan PEC zal verbinden.

Daphne Koster voor onbepaalde tijd bij Ajax

Daphne Koster blijft bij Ajax actief als manager vrouwenvoetbal. De 38-jarige oud-international tekent in Amsterdam een contract voor onbepaalde tijd. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Ajax. Er is is nog heel veel werk te verzetten en ik ben nog lang niet klaar”, zegt ze op de clubsite. ,,Komend seizoen gaan we voor de beker en natuurlijk ook voor de landstitel, want uiteindelijk willen we ons weer laten zien in de Champions League.” Koster begon in november 2017 aan haar functie als manager van de vrouwentak.

United-trainer Solskjaer: Nog geen bod op Pogba

Ondanks de geruchten dat Paul Pogba koste wat het kost weg zou willen bij Manchester United, is een vertrek van de Franse international volgens trainer Ole Gunnar Solskjaer voorlopig niet aan de orde. ,,Er wordt volop gespeculeerd, over veel van onze spelers. Daar kijken we bij deze club niet meer van op”, zegt de Noor. ,,Ik heb met Pogba gesproken en zover ik weet is er nog geen bod op hem uitgebracht. Hetzelfde geldt voor Lukaku, Rashford en Lingard. Paul is een voorbeeldige prof en er is dan ook geen enkel probleem.”

AZ breekt contract talent Taabouni open

AZ heeft veel vertrouwen in de toekomst van Mohamed Taabouni. De Alkmaarders hebben het contract van de creatieve middenvelder opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2022. De 17-jarige Taabouni kreeg tot dusver tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen in alle wedstrijden speelminuten van trainer Arne Slot. Afgelopen seizoen kwam de Nederlandse jeugdinternational in de eerste divisie tot tien duels voor Jong AZ, waarin hij één keer scoorde.

PSV rekent op verkoop Pereiro

Volledig scherm Gastón Pereiro lijkt bij PSV op weg naar de uitgang. © BSR Agency PSV rekent erop dat middenvelder Gastón Pereiro (24) de komende periode wordt verkocht. Hoewel er afgelopen week nog geen officiële biedingen binnen waren bij de Eindhovense club, is er wel veel belangstelling voor de Uruguayaans international. Onder meer Watford heeft interesse getoond en is ook bereid om nog even te wachten. Pereiro moet bij een vertrek in ieder geval een dubbelcijferig aantal miljoenen opleveren, na vier seizoenen met telkens een dubbelcijferig aantal goals.



De komende twee weken heeft de middenvelder nog vakantie (vanwege deelname aan de Copa América) en tot die tijd is het afwachten of een van de geïnteresseerde clubs doorpakt. Mocht dat niet gebeuren, dan meldt Pereiro zich weer op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven en kan een lastige situatie ontstaan. Zijn contract loopt namelijk nog maar elf maanden door en zaakwaarnemer Paco Casal wil niet dat hij zijn verbintenis verlengt.

