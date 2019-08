Fer leidt swingend Feyenoord met twee goals naar drempel EL-groepsfase

Door Mikos Gouka



Feyenoord zou kracht en fitheid ontberen. Maar wie Fer over het veld van de Kuip zag denderen, zag één brok kracht. De uitsmijter noemen ze hem in Rotterdam. En Hapoel Beer Sheva wist in de Kuip al snel waarom. De 29-jarige middenvelder smeekte Feyenoord deze zomer ongeveer om terug te mogen keren in de Kuip. Tegen de Israëlische opponent, de laatste horde op weg naar de gedroomde groepsfase van de Europa League, was duidelijk dat Feyenoord er blij mee mag zijn.



Fer zorgde op het middenveld voor het nodige gooi- en smijtwerk. Het was een signaal naar zijn medespelers en naar de fanatieke aanhang. Feyenoord moet en zal de groepsfase van de Europa League bereiken en wil volgende week op een steenworp van de Gazastrook niet meer in problemen komen.