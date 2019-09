Fer na zeven jaar weer in Europees hoofdtoernooi: ‘Nu heb ík de leidersrol’

Dibaba valt voor WK weg als concurren­te Hassan

12:56 De Ethiopische atlete Genzebe Dibaba heeft zich met een voetblessure afgemeld voor de WK atletiek in Doha. Ze zou uitkomen op de 1500 meter, de afstand waarop ze met 3.50,07 het wereldrecord in bezit heeft. Dibaba liep dit seizoen de tweede tijd van het jaar met 3.55,47 en gold als kandidate voor het goud in Qatar.