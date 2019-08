Fer voelt zich weer in de armen gesloten: ‘Ultiem moment’

Acht jaar nadat hij als een paria was vertrokken uit De Kuip, hoorde Leroy Fer de supporters van Feyenoord weer zijn naam zingen. ,,Dat was een ultiem moment", zei de middenvelder na de zege op Hapoel Beer Sheva in de play-offs van de Europa League (3-0). ,,Ja, het voelt alsof ik weer in de armen ben gesloten.”

Het verhaal is bekend. Fer, een kind van Feyenoord, verhuisde aan het begin van het seizoen 2011-2012 naar FC Twente. Supporters namen het Fer niet in dank af dat hij zo graag naar Enschede wilde. Hij ontving niet alleen een rouwkaart met zijn naam erop in de brievenbus, maar werd ook fysiek bedreigd door een boze fan. 'Echte clubliefde is Fer te zoeken', stond destijds op een spandoek in De Kuip.



Na twee jaar bij Twente en wisselvallige jaren aan de overkant van de Noordzee, bij Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City, keerde Fer deze zomer terug in Rotterdam. In eerste instantie alleen om na een zware knieblessure weer fit te worden, maar trainer Jaap Stam zag al snel een meerwaarde in de fysiek nog altijd ijzersterke middenvelder.



Positief

In het filmpje waarin Feyenoord de terugkeer van de 11-voudig international onthulde, spoot hij met graffiti de tekst 'Fergeef me' op een spandoek. Een knipoog naar het verleden. ,,De reacties waren eigenlijk best wel positief. Ik heb vrij weinig nare berichten gehad toen ik terugkeerde. Natuurlijk zat het nog diep bij sommige fans. Nu ik hier weer speel, probeer ik alles te geven voor Feyenoord. Dat ze nu mijn naam begonnen te scanderen, dat is wel iets ultiems. Al is het belangrijkste natuurlijk dat we met 3-0 hebben gewonnen.”

Met twee doelpunten had Fer daar een belangrijk aandeel in. Hij maakte beide goals aan de kant waar de fanatieke aanhang zit. Fer zocht nadrukkelijk contact met het publiek. ,,Er kwam heel veel los, positieve emoties vooral. Iedereen kent het verleden. Het was lang geleden dat ik voor Feyenoord scoorde. Lekker om nu zulke goals te maken.”



Enkele minuten voor tijd ging hij naar de kant. Het leek een publiekswissel, maar liever had Fer nog even doorgespeeld. ,,Ik wil altijd alles spelen. Al was de tank na de 80ste minuut ook wel aardig leeg. Het gaat steeds beter, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn. Niet zo gek ook als je er zes maanden uit bent geweest." Komend weekeinde kan Fer even bijkomen. De KNVB heeft de competitiewedstrijd tegen AZ verplaatst, zodat beide clubs zich optimaal kunnen voorbereiden op hun return in de Europa League. ,,Dat is toch wel even lekker. Hopelijk kan ik het daardoor volgende week wel 90 minuten volhouden."