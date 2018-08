Fernandes naar Fiorentina, Gladbach aast op Denswil

Als het aan Pep Guardiola ligt, blijft Raheem Sterling nog jaren bij Manchester City voetballen. De 23-jarige aanvaller speelde gisteren een hoofdrol tijdens de eerste competitiewedstrijd van de regerend kampioen van Engeland. Manchester City won met 0-2 bij Arsenal. Sterling opende in de eerste helft de score en noteerde daarmee zijn vijftigste doelpunt in de competitie voor City.



,,We zijn erg blij met hem en willen heel graag dat Raheem blijft'', aldus Guardiola over Sterling, die nog een contract voor twee seizoenen heeft.



Engelse media meldden dat City een nieuw contract voor Sterling heeft klaarliggen. Hij zou dan 300.000 pond per week gaan verdienen en een van de best betaalde spelers van Manchester City worden.