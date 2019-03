Fernando Alonso even terug bij McLaren

Darts in Ahoy LIVE | Kan Barney met stunt afscheid nemen van Premier League?

19:54 Ahoy staat ook vanavond in het teken van topdarts. Mis hier niets van de tweede dag van de Premier League in Rotterdam. Er komen drie Nederlanders in actie. In de derde partij neemt Jeffrey de Zwaan het op tegen Rob Cross, waarna Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in actie komen. Mis hier niets!