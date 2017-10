Fernando Alonso kiest voor 24 Uur van Daytona

Alonso kijkt uit naar het nieuwe project. ,,Ik moet me gaan aanpassen aan een nieuwe wagen en rijstijl, dat is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik kan niet wachten om mezelf opnieuw als coureur te testen. De 24 Uur van Daytona is de meest iconische uithoudingsrace in de VS en één van de belangrijkste races ter wereld. De wedstrijd vindt bovendien plaats op een geschikt moment, wanneer het F1-seizoen nog niet bezig is."