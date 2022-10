Fernando Gaviria verkast naar Movistar: ‘Zeer prestigieuze ploeg’

Nieuw keeper­sleed bij Vitesse: Kjell Scherpen uitgescha­keld door knieopera­tie

Vitesse wordt opnieuw met keepersleed geconfronteerd. Eerste doelman Kjell Scherpen wacht een knieoperatie in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De huurling van Brighton & Hove Albion is daarmee meerdere weken uitgeschakeld. Bij de Gelderse eredivisionist schuift Daan Reiziger door.

18 oktober