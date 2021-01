Ferrari benoemt geen kopman: ‘Ze zijn vrij om tegen elkaar te racen’

Leclerc vs. SainzFerrari benoemt geen kopman voor het komende seizoen in de Formule 1. Carlos Sainz en Charles Leclerc krijgen alle ruimte om voor hun eigen kansen te gaan, zei teambaas Mattia Binotto van de Italiaanse renstal. ,,Ze zijn vrij om tegen elkaar te racen. In de contracten is niets opgenomen over een kopmanschap.”

Ferrari was in het verleden meestal duidelijk over de rolverdeling. Zo was Michael Schumacher in zijn jaren steevast kopman en fungeerde Sebastian Vettel in zijn periode bij Ferrari ook als eerste man. De viervoudig wereldkampioen werd echter steeds meer overvleugeld door Leclerc en moest na afgelopen seizoen weg. De Spanjaard Sainz, afkomstig van McLaren, heeft zijn plek ingenomen.

Gelijke kansen

,,Het is wel van belang dat ze elkaar geen schade toebrengen, dat is duidelijk, maar wij geven beide coureurs gelijke kansen, zeker aan het begin van het seizoen”, aldus Binotto. ,,Hoogste prioriteit is dat het team zoveel mogelijk WK-punten scoort. Dat kan in sommige races betekenen dat ze elkaar moeten helpen en dat zal mogelijk leiden tot een teamorder.”

Ferrari beleefde afgelopen seizoen zijn slechtste in veertig jaar in de Formule 1. De rode bolides eindigden als zesde in het kampioenschap. Leclerc en Vettel wisten maar drie keer het podium te halen.