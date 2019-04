Ferrari doet niets goed, Mercedes doet niets fout

Door Tim Engelen



Vrijwel de gehele Formule 1-wereld was het over één ding eens: de wagen van Ferrari is onder ideale omstandigheden het snelst van iedereen. De marges waarin de Ferrari tot zijn recht komt, zijn echter zeer klein. Wordt het te koud, dan hebben Sebastian Vettel en Charles Leclerc veel moeite om de wagen tot het uiterste te pushen. Het zijn precies deze kleine dingen die vooralsnog het verschil maken in dit Formule 1-seizoen.



Ferrari was tijdens de vrije trainingen in Bakoe veruit het snelst. Het kleinste gat tussen Leclerc (de beste Ferrari-coureur) en Hamilton was maar liefst zes tienden. ,,Ferrari is goed als het er niet om gaat”, vertelde voormalig wereldkampioen Damon Hill al bij het Engelse Sky Sports. Na de kwalificatie stond Mercedes namelijk toch weer op één en twee. In de race gebeurde dit weer.