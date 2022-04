Ferrari en Charles Leclerc rekenen zondag op een rode zee aan opgewonden Italiaanse racefans

Ferrari is diepgeworteld in de regio Emilia-Romagna, waar dit weekeinde de vierde Formule 1-Grand Prix van 2022 is. En de huidige successen van het Italiaanse team zorgen voor hoge verwachtingen bij de fans. Al is daar op de donderdag voor de race nog weinig van te merken.

In een sluier van miezerregen oogt het Autodromo Enzo e Dino Ferrari donderdagmiddag verlaten. Rondom het iconische circuit zoeken foodtrucks een gunstig plekje uit, terwijl medewerkers van de Grand Prix van Emilia-Romagna gekleed in kletsnatte poncho's de laatste aanpassingen doen aan wat het epicentrum van een uitbundig Italiaans racefeest moet worden. Van de 'tifosi', waarover al wekenlang wordt gerept, nog geen glimp.

Het is ook niet alsof ze nu al iets te zoeken hebben op het circuit in Imola. En het betekent al helemaal niet dat ze dit weekeinde wegblijven. 62.000 fans hebben een kaartje gekocht voor de race op zondag, die daarmee uitverkocht is. Ook met de tickets voor vandaag (vrijdag) en morgen gaat het hard. En even buiten het circuit laten ze hun enthousiasme ook al zien. Uit klassieke, Italiaanse huizen steken grote stokken met Ferrari-vlaggen naar buiten. In de authentieke streek is het sowieso nooit lang zoeken naar het iconische rood en het herkenbare zwarte paard in een knalgeel logo.

De Emilia-Romagna is trots op haar renstal. Met het thuiscircuit in Imola en museums in Maranello en Modena is die er diepgeworteld. En dit weekend komt de Formule 1 er ook nog eens naartoe met het paradepaardje van Ferrari als ongenaakbare WK-leider. De bevolking moet overlopen van trots. Tenminste, dat is waar Charles Leclerc, die huidige nummer één van de koningsklasse van de autosport, vanuit gaat.

,,Ik kan me een voorstelling maken hoe het in Imola gaat zijn”, zei hij na zijn overwinning in Melbourne. Het was zijn tweede zege van dit seizoen, waardoor hij met een voorsprong van 34 punten op nummer 2 George Russell naar Italië is gekomen. ,,Italië wordt geweldig. Het is goed om met zo'n grote voorsprong naar ons thuiscircuit te gaan. Al moeten we onszelf geen extra druk opleggen. Want we doen het al zo goed als team.”

Maar druk zal er voor hem wel zijn. Want het is alweer even geleden dat de Italiaanse raceliefhebber zich handenwrijvend kon verheugen op een masterclass van Ferrari in eigen huis. De zege van Leclerc in de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza in 2019 was een spaarzaam lichtpuntje voor de renstal in eigen land. In een intens gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton merkte hij hoe op de volgepakte tribunes duizenden ‘tifoso’, gekleed in de kleur van zijn auto, hem uitzinnig toejuichten.

Ze hebben het verder sinds de zege van Fernando Alonso in 2010 op Monza niet meer kunnen doen. Niet op dat circuit, niet in Imola en niet op Mugello, waar in 2020 eenmalig een Formule 1-race was.

Maar nu wordt er dus weer eens een Ferrari-succes verwacht. Want alle sentimenten rondom het Italiaanse team zijn veranderd. Toen de renstal vorig jaar al vroeg besefte dat het geen rol zou gaan spelen in de strijd om de wereldtitel van 2021, werd de focus gelegd op de ontwikkeling van de nieuwe auto. Een auto die er door de grote regelwijzingen voor zorgde dat de verhoudingen tussen de teams konden worden gereset. En dus is Ferrari dit jaar begonnen met een voorsprong in plaats van een achterstand op Red Bull en Mercedes. Met dus al twee Grand Prix-zeges voor Leclerc en een grote voorsprong in het wereldkampioenschap als gevolg.

En een enorme bak zelfvertrouwen. Eerder al bij Leclerc en nu, een dag voor de eerste training en de kwalificatie, ook bij Carlos Sainz. De Spaanse teamgenoot van Leclerc staat, ondanks zijn uitvalbeurt in Australië, derde in de WK-stand en maakte vlak voor de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna bekend dat zijn contract bij Ferrari is verlengd. ,,Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen dan Ferrari en na een jaar kan ik bevestigen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen”, zegt Sainz.

Hij en Leclerc moeten er nu voor zorgen dat aan de verwachtingen van de 62.000 tifosi zondag in ieder geval wordt voldaan. Want waar de twee Formule 1-coureurs van Ferrari donderdagmiddag een sluier van miezerregen aantreffen op de verder lege tribunes in Imola, wacht dan een rode zee aan opgewonden Italiaanse racefans.

Winnaar sprintrace pakt nu 8 punten én start vooraan Pole position mogen we het niet meer noemen. Maar degene die zaterdagmiddag de eerste sprintrace van dit Formule 1-seizoen wint, start zondag tijdens de Grand Prix wel ‘gewoon’ vooraan. Volgt u het nog? Voor de duidelijkheid leggen we het nog een keer uit. Dit jaar zijn er, net als in 2021, drie Formule 1-weekeindes met een sprintrace, een extra wedstrijd van ongeveer honderd kilometer tussen de kwalificatie en de Grand Prix in. Daarvan is die in Imola, dit weekeinde, de eerste. Er zijn ten opzichte van vorig jaar wat aanpassingen gedaan in de regels. Zo liggen er niet meer slechts drie punten te wachten op de winnaar, maar liefst acht. De eerste acht coureurs krijgen punten. En de uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde van de Grand Prix. Dat was vorig jaar ook al zo, alleen toen kreeg de winnaar ook de term ‘pole position’ achter zijn naam. Die titel wordt nu gegeven aan de winnaar van de kwalificatie op vrijdag, ook al kan diegene twee dagen later zomaar een stuk verder op de startgrid terecht zijn gekomen.

