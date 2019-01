Ferrari ontslaat teambaas Arrivabene en kiest voor Binotto

Arrivabene wordt erop afgerekend dat Ferrari afgelopen seizoen, hoewel het de beschikking had over een ijzersterke wagen, niet tot het einde wist te strijden om de wereldtitel. Niet bij de coureurs en niet bij de constructeurs.

Binotto

Binotto was sinds 2016 technisch directeur bij de Scuderia. In 1995 werd hij al aangesteld bij Ferrari, toen als motor engineer.

Ferrari hoopt onder Binotto voor het eerst sinds 2008 de constructeurstitel te veroveren. De laatste wereldtitel bij de coureurs was een jaar eerder. Toen pakte Kimi Räikkönen één puntje meer dan Lewis Hamilton en werd zo wereldkampioen. De Fin zal dit seizoen niet meer voor Ferrari rijden. Hij is vertrokken naar Sauber en zijn vervanger is het grote talent Charles Leclerc. Sebastian Vettel is nog steeds de eerste coureur bij Ferrari.