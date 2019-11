Ferrari over crash Vettel en Leclerc: ‘Reprimande volstaat’

Tony Martin laat Spelen schieten

13:55 De Duitse wielrenner Tony Martin ziet geen heil in deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Tegen de regionale tv-zender MDR vertelde de 34-jarige renner van Jumbo-Visma in hoofdlijnen over zijn programma voor volgend jaar. ,,Ik laat de Olympische Spelen schieten en ga me voor 100 procent op de WK voorbereiden. Ik zie daar meer kansen", zei de viervoudig wereldkampioen tijdrijden.