Ferrari presenteert SF21, de auto waarmee het rampjaar 2020 moet worden rechtgezet

Schuurs in dubbelspel Dubai razendsnel klaar met Bertens en Pattinama-Kerkhove

10:48 Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi van Dubai ook in het dubbelspel uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster verloor in de tweede ronde samen met Lesley Pattinama-Kerkhove van landgenote Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar. Het werd, in een partij die nog geen uur duurde, 6-3 en 6-2.