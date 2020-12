Ferrari-teambaas is ziek en mist slotrace

Binotto is onwel geworden tijdens de Grote Prijs van Sakhir, afgelopen weekeinde in Bahrein. De teambaas gaat thuis herstellen. Technisch directeur Laurent Mekies neemt zijn taken over in Abu Dhabi.

Binotto miste dit jaar ook de eerste race in Bahrein en die in Turkije, maar dat was een bewuste keuze. De teambaas wilde extra tijd doorbrengen in de fabriek van Ferrari in Maranello.



De Italiaan mist door zijn afwezigheid in Abu Dhabi de laatste race van Sebastian Vettel. De Duitser neemt na zes jaren afscheid van Ferrari. Hij rijdt volgend jaar voor Aston Martin.



Ferrari beleeft een zeer teleurstellend seizoen in de koningsklasse. De vermaarde renstal staat zesde in de stand van de constructeurs. Charles Leclerc is de nummer zes in het individuele kampioenschap, terwijl Vettel op de bijna beschamende dertiende plaats staat.