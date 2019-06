Ferrari voorziet voorlopig geen ommekeer: ‘Er komen niet snel veranderingen aan de auto’

,,We weten dat we niet competitief genoeg zijn op dit moment”, vertelt Binotto voorafgaande aan het Grand Prix weekend in Montreal, Canada. ,,De komende tijd komen er geen veranderingen aan de auto die een significant effect gaan hebben op de problemen die we sinds de start van het seizoen hebben.”



Ferrari leek tijdens de testdagen in Barcelona nog een wagen in topconditie te hebben. Toen het seizoen in Australië daadwerkelijk van start ging, bleek Mercedes oppermachtig. In vijf van de zes Grands Prix kwam Mercedes als eerste en tweede over de streep. Alleen in Monaco ging de tweede plek niet naar Mercedes. Sebastian Vettel werd daar tweede en dat zorgde ervoor dat de Duitser over Max Verstappen heen wipte in de WK-stand naar de derde plek. Lewis Hamilton heeft nu al een voorsprong van 17 punten op zijn teamgenoot Valtteri Bottas en 55 punten op Sebastian Vettel. Verstappen volgt op 57 punten.



In de stand om de constructeurstitel is de spanning helemaal verdwenen: Meredes heeft 257 punten en Ferrari heeft er 139. Red Bull staat derde met 10 punten.