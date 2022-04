Ferrari vreest Red Bull op DRS-zones in Australië: ‘Perfect weekend nodig’

Ferrari heeft de eerste twee races van dit seizoen gedomineerd en Leclerc is de leider in het kampioenschap. Sainz staat tweede, voor wereldkampioen Max Verstappen. De coureur van Red Bull won wel de tweede race in Saudi-Arabië, mede doordat hij op de lange, rechte stukken wat meer snelheid kon maken dan de Ferrari.



Het circuit in Melbourne, waar vanwege de coronacrisis de afgelopen twee jaar niet is geracet, is fors veranderd. Bochten zijn verbreed en wijder gemaakt en er is zelfs een hele chicane weggehaald om het circuit sneller te maken. De vier DRS-zones zijn een noviteit; het zijn de gedeeltes op het circuit waar een coureur de achtervleugel mag openzetten als zijn auto minder dan een seconde achter zijn voorganger rijdt. Met de extra snelheid is het dan mogelijk in te halen.



,,Die veranderingen zijn niet zo gunstig voor onze auto”, zei Leclerc. ,,Onze auto is goed en zal het hier ook wel goed doen, maar we hebben wel een perfect weekend nodig. We zullen gezien de vele DRS-zones een slimme strategie moeten bedenken.”