Feyenoord blijft na gemiste penalty en rood Senesi steken op remise

Door Mikos Gouka



De wedstrijd tegen Dinamo Zagreb werd door aanvoerder Steven Berghuis op voorhand omschreven als misschien wel de lastigste wedstrijd in de poulefase van de Europa League voor Feyenoord. Tijdens de interlandperiode deze maand schoof Berghuis eens aan bij zijn mede-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer. Die twee hadden een jaar geleden in de Champions League een gigantisch pak slaag gekregen van Dinamo Zagreb. Met 4-0 werd het sterke Atalanta Bergamo aan de kant geschoven door Zagreb. Feyenoord was dus gewaarschuwd, concludeerde Berghuis vooraf.

Maar dat leidde allemaal niet tot angst bij de Rotterdammers. Feyenoord opende sterk en na een paar minuten had de beloning al moeten volgen. Joao Teixeira, die vanaf de rechterkant op het middenveld speelde omdat Orkun Kökcü was teruggekeerd in het elftal, gaf de voorzet en Mark Diemers verdiende handig een strafschop.

Steven Berghuis ontfermde zich over het buitenkansje maar net als eerder dit seizoen tegen FC Twente miste de rechterspits. Keeper Livakovic keerde de harde, maar onzuivere trap vakkundig. Dinamo Zagreb kreeg nauwelijks grip op de wedstrijd in een stadion waar slechts een plukje fans de ploeg konden steunen. Dat hielp allemaal nauwelijks. De aanhang was overigens vooral druk in de weer met portretten van voormalig voorzitter Zdravko Mamic met een rood kruis door zijn hoofd. Mamic, de broer van de huidige trainer, zou ondanks zijn vlucht na een miljoenenfraude op de achtergrond nog altijd aan de touwtjes trekken bij de topclub uit Kroatië.

Volledig scherm Steven Berghuis ziet zijn penalty gekeerd worden door Dominik Livakovic. © AFP

Het zal Dick Advocaat allemaal een zorg zijn geweest. De 73-jarige Hagenaar zag zijn ploeg meer kansen krijgen. Diemers, die prima speelde, vond met een voorzet het hoofd van Bryan Linssen. De kleine spits moest achteruitlopen en kon de bal niet meer de juiste richting en snelheid meegeven. Na rust leverde een combinatie tussen beide spelers weer een gevaarlijk moment op. Diemers vond wederom Linssen maar de geplaatste inzet van de spits was een makkelijke prooi voor keeper Livakovic.

Feyenoord leek in Kroatië veel meer op de ploeg die in de competitie indruk maakte tegen Willem II dan op de formatie die zo worstelde tegen Sparta. Dinamo Zagreb liet de Rotterdammers ruimte om te voetballen. Een overwinning in de eerste wedstrijd van de poulefase behoorde lang tot de mogelijkheden. Tot Marcos Senesi twintig minuten voor tijd ver van zijn eigen doel zijn tweede gele kaart ontving. In een wedstrijd waarin Dinamo Zagreb eigenlijk nimmer gevaarlijk werd kon de Argentijn inrukken.

Volledig scherm Marcos Senesi moet inrukken na zijn tweede gele kaart. © ANP

Advocaat bracht meteen Eric Botteghin als verdediger en offerde Orkun Kökcü op. Feyenoord vreesde voor een hectische slotfase, maar Dinamo Zagreb creëerde ook met een speler meer op het veld echter nauwelijks kansen. Feyenoord ontsnapte wel toen Bart Nieuwkoop contact maakte met Arijan Ademi binnen de beruchte lijnen. De rechtsback kwam er mee weg, zoals Feyenoord wegkwam met het feit dat de ploeg twintig minuten met een man minder op het veld stond. In blessuretijd redde doelman Justin Bijlow nog knap op een inzet van Luka Ivanusec.

Senesi ontbreekt uiteraard donderdag als Feyenoord het Oostenrijkse Wolfsberger AC op bezoek krijgt. In een lege Kuip zal dat anders aanvoelen dan de soms magische avonden uit het verleden. Met een punt in de eerste wedstrijd in Zagreb startte Feyenoord in elk geval met enig perspectief. Al zal die gemiste penalty bij de terugreis nog wel even door de hoofden van Advocaat en zijn mannen spoken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.