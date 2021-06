Feyenoord denkt aan jeugdinternational van Noorwegen

Video Renners vragen aandacht voor vele valpartij­en en gaan met vertraging van start: ‘Te simpel statement’

13:57 Er dreigde vanmorgen hommeles in de Tour de France. Volgens de rennersvakbond CPA was er zelfs een staking op komst. Die is inmiddels van de baan. Toch volgde er een actie: renners stopten kort na de start en fietsten daarna enkele kilometers in rustig tempo.