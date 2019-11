Feyenoord en Advocaat sluiten lange Europese dag af tegen Young Boys

Jonge Braziliaan Rodrygo breekt records met razendsnel­le goals in CL

6 november Rodrygo heeft vanavond in de groepswedstrijd van Real Madrid tegen Galatasaray historie geschreven. De achttienjarige aanvaller zorgde in een flitsende openingsfase in Bernabéu voor een unieke prestatie door twee keer te scoren in de eerste zeven minuten.