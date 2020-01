Feyenoord en AZ willen verdediger Everton, Veldwijk weg bij Sparta

OKT VOLLEYBAL Litteken geheeld, maar pijn nog niet verdwenen: Kirsten Knip wil nu wel naar de Olympische Spelen

7:30 Het litteken van vier jaar geleden is misschien wel geheeld, maar de pijn is nog niet helemaal verdwenen. Kirsten Knip (27) viel voor de Olympische Spelen van Rio in 2016 net buiten de boot. Oranje werd in Brazilië vierde, maar zonder de Apeldoornse volleybalster. In Tokio wil ze er dit jaar wel bij zijn, maar dan moeten de Nederlandse volleybalsters deze week het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn winnen.