Feyenoord gaat Burger en El Bouchataoui verhuren

Burger (18) kreeg onder Jaap Stam nog wel speeltijd, maar is onder het regime van Dick Advocaat verder in de pikorde gezakt. El Bouchataoui, die volgende maand 20 jaar wordt, is vooralsnog niet in beeld bij de hoofdmacht.



Feyenoord zoekt voor de zelf opgeleide spelers een club in de eredivisie of eerste divisie. Dick Advocaat kondigde eerder al te willen kijken naar het aantal spelers in zijn selectie. Daarnaast wil de Hagenaar er in januari het liefst twee nieuwe spelers bij.