Feyenoord gelooft in komst Argentijnse verdediger Senesi

Tijd begint te dringen voor hordeloop­ster Eefje Boons, maar ‘die tijd van 12,98 zit er gewoon in’

9:09 Het is nog ruim een maand voordat het WK in Qatar begint, maar Eefje Boons heeft haar ticket nog niet kunnen boeken. De 25-jarige Deventer hordeloopster wil deze zomer de limiet voor dat toernooi lopen, maar dat lukte door een vervelende achillespeesblessure nog niet. Vrijdag en zaterdag krijgt ze nog de kans in België.