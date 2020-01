Feyenoord gelooft weer in komst Slowaakse spits Bozenik

Eerdere berichten dat hij naar de Duitse club HSV zou verhuizen bleken eerder deze week niet te kloppen. Feyenoord onderhandelt nog altijd met MSK Zilina over de overgang van de Slowaakse international, maar in de Kuip leeft het gevoel dat er een akkoord uit gesleept zal worden.



Als Bozenik inderdaad in Rotterdam tekent om daar in eerste instantie achter eerste spits Nicolai Jørgensen plaats te nemen, kan hij in elk geval niet meedoen in het restant tegen Fortuna Sittard komende dinsdag. De reglementen van de KNVB voorkomen dat. Feyenoord verwacht ook nog een nieuwe middenvelder te verwelkomen in de komende week.