Feyenoord haalt Baggio Wallenburg op bij PSV

Thiago heeft een helft nodig voor passrecord Premier League

21 september Thiago Alcantara heeft slechts 45 minuten nodig gehad voor zijn eerste record in de Premier League. Thiago kwam in de uitwedstrijd tegen Chelsea direct na rust in het veld. In de 45 minuten die hij op het veld stond, had hij maar liefst 75 geslaagde passes.